Super Rugby: les Crusaders conservent de haute lutte leur titre

L'équipe entraînée pour la dernière fois par Scott Robertson, qui prendra les rênes de la sélection des All Blacks au lendemain de la Coupe du monde 2023 (8 septembre-28 octobre), décroche son septième titre consécutif, si l'on compte les deux dernières éditions limitées géographiquement à cause de l'épidémie de Covid-19.

Dans ce chassé-croisé, les coéquipiers de Brodie Retallick, compère de Whitelock dans la deuxième-ligne des All Blacks mais son adversaire samedi, ont repris les devants dès le début du second acte grâce à un essai en coin de l'ailier Emoni Narawa (43e), servi par Stevenson et transformé par l'ouvreur Damian McKenzie: 17-15, puis 20-15 à la 50e minute après une nouvelle pénalité de McKenzie.

Mais l'indiscipline des Waikato Chiefs leur a coûté cher: à la 73e minute, quelques secondes après un carton jaune infligé à Sam Cane -le troisième du match pour les Chiefs-, Codie Taylor (73e) aplatissait dans l'en-but après une avancée en force de son pack: la transformation était réussie par l'omniprésent McKenzie, qui enfonçait le clou pour les Crusaders dans le temps additionnel en réussissant une nouvelle pénalité.