Sur la route des Jeux: "assis derrière un bureau ce n'est pas pour moi", raconte Zhoya

"J'ai l'équivalent du bac version Australie. J'avais commencé l'université en Australie, puis j'ai arrêté à cause de mon déménagement en France en 2020. Je suivais une licence des arts de la scène, danse classique et contemporaine. C'était tous les jours, de 08h30 à 17h00, du lundi au vendredi. On dansait beaucoup, en plus d'études plus théoriques sur l'anatomie par exemple. La danse m'intéresse, surtout le côté pratique. J'apprends dix fois plus vite quand je sollicite mon corps. On pouvait danser, être créatif. De toute façon, un apprentissage 100% assis derrière un bureau ce n'est pas pour moi."

"Je reprendrai peut-être un cursus après les Jeux olympiques. Ca va dépendre du résultat. Imaginons que je sois champion olympique, alors je repousserai encore la reprise des études je pense. Champion olympique, ça permet quand même de bien gagner sa vie! Sinon je reprendrai, c'est mon plan B."

- "J'apprends à mixer" -