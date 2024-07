Sur la route des Jeux paralympiques: la fierté de la qualification pour Héloïse Courvoisier

Qualifiée! Héloïse Courvoisier, malvoyante de naissance, a décroché son ticket pour les Jeux paralympiques de Paris, un "rêve" et une grande "fierté" pour la triathlète qui a l'ambition de terminer parmi les cinq premières de la course.

Pour le classement mondial, les trois meilleurs scores de chaque athlète entre juin 2023 et fin juin 2024 sont pris en compte, chaque championnat, en fonction de sa spécificité, valant un certain nombre de points.

"Je ne réalise pas encore complètement...", confie-t-elle, en évoquant une "chance" et "une opportunité incroyable".

- "Montagnes russes" -

Après une victoire à Tarente, en Italie, le mois de juin a été "bien plus chaotique que prévu" pour Héloïse, avec son lot d'imprévus et de stress.

D'abord à cause d'un Covid: "J'ai pris le départ (de la course à Besançon le 15 juin, quelques jours après) en pensant ne pas pouvoir la finir. Et puis finalement, ça ne s'est pas si mal passé", explique l'athlète qui a fini deuxième "au bout de l'effort".

Et puis le 17 juin, choc avant la course de Swansea, au pays de Galles, à laquelle elle ne devait initialement pas concourir pour privilégier une autre épreuve à Montréal.