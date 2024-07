Sur la route des Jeux: pour Romane Dicko, "l'heure des derniers ajustements"

"Plus on s'approche de l'échéance, plus la pression monte. Les Jeux à Paris, c'est une fois dans une vie, donc ça monte tranquillement. J'ai envie d'y être, mais ce n'est pas encore le moment, donc je profite du temps qui me reste."

"C'est important de s'appuyer sur le groupe. Notre force avec les filles de l'équipe de France, c'est qu'on a un groupe qui fonctionne bien. Ca se voit, on ne ment pas. On a chacune nos personnalités mais on vit bien ensemble et ça fait du bien parce qu'une préparation olympique, c'est dur, ça prend beaucoup d'énergie mentale et physique. Et c'est sûr que quand le groupe va bien et qu'on kiffe avec l'équipe, ça fait plaisir."

"Il y a deux semaines, on a fait de la danse ensemble par exemple, c'était cool. Plus ça va avancer, plus le groupe va se former. Il ne faut pas non plus forcer les choses, on a un groupe qui fonctionne bien ensemble. Mais c'est sûr que quand on peut, on se voit. Récemment, on était en stage à Anglet et on est parti se faire une bouffe. Ça fait plaisir de créer ce groupe olympique et de le faire vivre."