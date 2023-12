Sur un terrain gras, Isaac Kimeli démarrera prudemment dimanche: "C'est le plus sage"

Un championnat d'Europe dans son pays, à quelques kilomètres de Hal où il réside, est forcément spécial pour Kimeli. "J'ai grandi et je me suis fait connaître en cross, et maintenant le cross arrive à Bruxelles. Je veux faire tout mon possible pour aller chercher une médaille, et de préférence en or, devant mes compatriotes. Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de monde."

Kimeli, 29 ans, n'aura pas à se soucier du tenant du titre dimanche, puisque Jakob Ingrebritsen a déclaré forfait sur blessure. "J'espère pour lui que ce n'est pas trop grave. La course est beaucoup plus ouverte sans lui", a-t-il reconnu. "D'habitude, tout le monde le suit et court pour la deuxième place. Ce sera complètement différent demain".