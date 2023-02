Thibeau Spits, champion d'Europe des jeunes de jumping, disputera le Global Champions Tour

Le cavalier de Wavre-Sainte-Catherine est officiellement un senior depuis cette année. L'été dernier, il avait remporté le titre européen chez les jeunes cavaliers. En septembre, il s'était classé deuxième au championnat de Belgique seniors. Ses résultats ne sont pas passés inaperçus.

Seize équipes participent au Global Champions Tour et chacune doit compter un cavalier de moins de 25 ans dans ses rangs. Contacté par différentes équipes, Spits a choisi les Pragues Lions, dont font partie également son mentor Niels Bruynseels et Pieter Devos.

"C'est un pas dans la bonne direction", a expliqué Spits. "La Belgique appartient au top mondial de l'équitation, grâce à de bons chevaux et de bons cavaliers. Et il y en a beaucoup en Belgique, ce qui implique qu'en tant que néophyte chez les seniors, c'est difficile de recevoir des places de départ dans les grandes compétitions. Cette opportunité m'est à présent offerte par les Prague Lions. En tant que U25, je ne serai pas titulaire dans l'équipe. Mais des cavaliers comme Bruynseels et Devos sont aussi sélectionnés pour les Coupes des Nations et des championnats. S'ils s'y préparent, je peux participer. Le GCT commence la semaine prochaine. Je serai en action à partir de juin et ce sera ensuite à moi de faire mes preuves."