Thomas Carmoy: "La médaille en chocolat, mais 4e en Europe ce n'est pas n'importe quoi"

"La médaille en chocolat. Quatrième en Europe ce n'est pas n'importe quoi non plus. Je préfère faire 4e que 8e. On s'améliore tous les ans c'est le principal. Bien sûr on veut toujours mieux. Je suis soulagé de retrouver cette forme. Je ne peux rien regretter aujourd'hui."

Coaché depuis le début de la saison par l'ancienne championne olympique de saut en hauteur Tia Hellebaut, Carmoy a commencé à percevoir les fruits de son travail hivernal. Son record de la saison se situait avant l'Euro à 2m25, une performance réalisée à Pontoise le 12 mai.