Thomas Detry 113e après le premier tour du Bermuda Championship

Le Bruxellois de 30 ans, deuxième du tournoi l'an dernier, a signé quatre bogeys sur sa carte, mais également trois birdies. Il compte 11 coups de plus que le Suédois Alexander Noren, leader et qui s'est offert 11 birdies sur le premier tour et un bogey. Les Américains Dylan Wu, D.J. Trahan, Robert Garrigus et Vince Wahley se partagent la deuxième place, à deux coups de Noren.

En raison de l'obscurité sur place, certains golfeurs ont dû terminer leur premier tour vendredi matin.