Thomas Detry grimpe de la 62e à la 28e place au World Wide Technology Championship

Il a réussi un troisième tour sans faute en 66 coups et avec six birdies. Grâce à son score de 205 coups, 11 sous le par, le Bruxellois de 30 ans compte huit coups de plus que l'Américain Matt Kuchar et le Colombien Camilo Villegas qui partagent la première place.

Il avait bouclé son deuxième tour en 68 coups et atteint le cut.