Thomas Detry ne passe pas le cut au Bermuda Championship

Malgré un deuxième tour en 67 coups, quatre sous le par, samedi, Thomas Detry n'a pas passé le cut au deuxième tour du Bermuda Championship, tournoi de golf comptant pour le PGA Tour et doté de 6,5 millions de dollars, sur le terrain de golf du Port-Royal de Southampton, aux Bermudes.

Le Bruxellois, qui avait terminé deuxième l'an dernier, avait réalisé un premier tour médiocre (72 coups). Lors du deuxième tour samedi, il a réalisé six birdies et deux bogeys, passant de la 113e à la 92e place, mais il comptait encore deux coups de trop pour passer le cut.

Le Suédois Alexander Noren, qui avait rendu une carte de 61 coups au premier tour, a effectué un deuxième tour en 66 coups et a conforté sa place de leader. Avec 127 coups, 15 sous le par, il compte deux coups d'avance sur le Japonais Satoshi Kodaira et les Américains Ryan Moore et Ryan Brehm.