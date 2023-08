Thomas Detry se replace au 30e rang du St. Jude Championship après le 2e tour

Le Bruxellois, 30 ans, a rendu une deuxième carte de 64, à six sous le par, grâce à un parcours sans-faute orné de six birdies.

Avec un total de 136 coups, Thomas Detry compte six coups de plus que l'Américain Lucas Glover, 43 ans, vainqueur de l'US Open en 2019. Glover a rendu une carte de 64 aussi, avec quatre birdies, un eagle et sans concéder le moindre bogey pour prendre seul la tête avec un coup d'avance sur son compatriote Jordan Spieth.