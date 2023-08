Thomas Pieters 33e après le premier tour du LIV Greenbrier Open

L'Anversois de 31 ans, qui a pris le départ au trou numéro 8, a réalisé quatre birdies sur ses neuf premiers trous, contre un bogey et un double bogey . Sur ses neuf derniers trous, deux bogeys ont également été enregistrés ainsi que deux birdies. Pieters compte huit coups de plus que l'Américain Matthew Wolff, seul en tête du classement grâce à sa carte de 61.

Au classement par équipe, Pieters partage la deuxième place avec l'équipe RangeGoats qui comprend aussi les Américains Harold Varner III (63), Talor Gooch (65) et le capitaine Bubba Watson (67). L'équipe compte quatre coups de plus que l'équipe Smash GC qui réunit les Américains Matthew Wolff (61), Brooks Koepka (65) et Jason Kokrak (65). Seuls les trois meilleurs résultats des quatre joueurs de chaque équipe sont pris en compte. Celui de Pieters n'a pas été comptabilisé vendredi.