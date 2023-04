Thomas Pieters franchit de justesse le cut au Masters d'Augusta

Pieters a éprouvé du mal au début de son deuxième tour. L'Anversois a dû inscrire sur sa carte un bogey, un double bogey et encore un bogey sur les trous un, six et sept avant de réussir son premier birdie sur le 8e obstacle, un par-5.

Après avoir encore signé deux birdies aux 12e et 13e trous, Pieters semblait bien relancé mais au 14e trou, il a vu la balle disparaître entre les arbres. Sur ce, le tournoi a été interrompu pour des raisons de sécurité après que certains arbres ont craqué. Un certain nombre de golfeurs, dont Pieters, ont dû poursuivre leur deuxième tour samedi matin.