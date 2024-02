Tony Van den Bosch succède à Kristof Michiels comme coach de Kangoeroes Malines

Van den Bosch avait déjà occupé des fonctions de "conseiller sportif" et de membre du staff technique au sein du club. Dans sa carrière, il a aussi été sélectionneur des Belgian Lions et entraîneur d'Okapi Alost, Ostende et RB Anvers.

Le club a mis mardi un terme à sa collaboration avec Kristof Michiels d'un "commun accord". Michiels dirigeait les Kangoeroes depuis 2021 pour sa première expérience comme entraîneur principal. Lors de sa première saison avec les Kangoeroes, il avait mené le club en finale des playoffs nationaux de la BNXT League, perdue face à Ostende. Ce qui lui avait valu d'être élu coach de l'année. Kangoeroes Malines était encore en demi-finale des playoffs la saison dernière.