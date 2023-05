Top 14: Toulouse écarte Bordeaux-Bègles et valide sa place en demi-finale

Les coéquipiers de Julien Marchand, qui avaient perdu leur place sur le trône aux dépens de La Rochelle, vainqueur la veille à Toulon (23-8) en profitent pour reprendre les commandes du championnat.

Ils vont désormais pouvoir faire tourner leur effectif lors des deux dernières journées de la saison régulière pour arriver le plus frais possible à Saint-Sébastien, le théâtre des demi-finales, les 9 et 10 juin prochain.

La situation est nettement moins réjouissante pour l’Union Bordeaux-Bègles, battue pour la quatrième fois lors de ses cinq derniers déplacements mais qui conserve certes sa sixième place, avec un point d’avance sur Toulon, où les Girondins se rendront lors de la dernière journée, le 28 mai prochain.