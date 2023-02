Tous les qualifiés pour l'Euro 2023 connus, dont l'Allemagne du groupe de la Belgique

Les Belgian Cats connaissent ainsi les 15 autres pays qualifiés pour la 39e édition du championnat d'Europe en Slovénie (Ljubljana) et Israël (Tel Aviv). La Slovénie et Israël, pays hôtes, la Serbie, tenante du titre, l'Espagne, la France, la Lettonie, l'Italie, la République Tchèque, la Grèce, le Monténégro et la Turquie ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes: l'Allemagne, donc, la Grande-Bretagne, la Hongrie et la Slovaquie.

Le tirage au sort est prévu le 8 mars. Les têtes de série seront déterminées suivant le classement mondial actualisé après ces qualifications. Les seize pays seront répartis en quatre groupes de quatre. Deux groupes se joueront à Tel Aviv, les deux autres, ainsi que la phase finale auront lieu à Ljubljana.