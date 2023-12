Tristan Vandenbussche quitte la Ligue flamande d'aviron pour l'aile francophone

Tristan Vandenbussche quitte la ligue flamande d'aviron (Vlaamse Roeiliga) et rejoint la ligue francophone (LFA), a fait savoir cette dernière mercredi. Le rameur brugeois qui vise une qualification pour les JO de Paris évoluera à partir du 1er janvier sous l'égide de l'ADEPS et non plus sous Sport Vlaanderen.