Trois bogeys sur les 5 derniers trous privent Alan de Bondt de la phase finale en Finlande

Un deuxième tour consécutif en 70 coups n'a pas permis à Alan De Bondt de passer le cut au Challenger finlandais de golf, le tournoi du circuit Challenger doté de 270 000 euros, vendredi à Vierumäki. Avec un total de 140, le par, il manque d'un coup sa qualification et termine à la 69e place.

Avec cinq birdies sur les treize premiers trous, De Bondt semblait bien être en mesure de se qualifier pour la phase finale, mais sur ses cinq derniers trous, l'Anversois de 27 ans a dû inscrire trois bogeys sur sa carte de score.

L'Espagnol Angel Ayora est le nouveau leader. Avec un deuxième tour de 64 coups, il a porté son total à 132, soit 8 sous le par. Au classement, il devance de deux coups les Suédois David Nyfjall et Oliver Gillberg, l'Italien Pietro Bovari et les Français Sébastian Gros et Alexander Levy.