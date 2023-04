Trois taekwondokas et deux boxeurs dans la sélection de réfugiés pour les Jeux Européens

L'équipe de réfugiés est une initiative commune des Comités Olympiques Européens (EOC) et l'Olympic Refuge Foundation (ORF), une fondation visant à soutenir les jeunes déplacés par le sport. L'ensemble des sélectionnés font partie du programme du Comité International Olympique (CIO) en faveur des athlètes de haut niveau réfugiés.

L'équipe sélectionnée pour les Jeux Européens est composée des taekwondokas Kasra Mehdipournejad, Kimia Alizadeh Zenoorin et Dina Pouryounes Langeroudi et des boxeurs Cindy Winner Djankeu Ngamba et Farid Walizadeh. Walizadeh, qui a fui l'Iran et habite désormais en Allemagne, et Pourypunes Langeroudi, qui a quitté l'Iran pour les Pays-Bas, faisaient déjà partie de la sélection de réfugiés du CIO qui a participé aux Jeux de Tokyo.