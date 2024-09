Un choc entre Maaseik et Roulers dès les huitièmes de finale

Le tirage au sort du tableau final de la Coupe de Belgique de volley messieurs a été effectué ce mercredi à Bruxelles et offre, déjà, de belles affiches dont un choc entre Maaseik et Roulers.

Il est également acquis que l'affiche des deux dernières finales entre les Roulariens et Menin ne pourra pas se reproduire une troisième fois puisque les deux formations se retrouvent dans la même partie de tableau et pourraient se retrouver en demi-finale.

Les dix équipes de Lotto Volley League, et six formations de Nationale passées par les tours préliminaires les rejoignaient sont engagées dans ces huitièmes de finale. Mendo Booischot, Namur, Stekene Sint-Gillis, BW Nivelles, Marke Webis et Noorderkempen sont les survivants des tours préliminaires.