Une intérieure tchèque en plus à Castors Braine pour la saison prochaine

Cette joueuse tchèque, formée aux Etats-Unis en NCAA de 2018 à 2021 à l'Université de Floride du Sud, jouait la saison dernière à Arad en Roumanie où elle tournait à une moyenne de 15,6 points et 8,1 rebonds de moyenne par match en 21 minutes. Elle a joué pour la sélection U20 de la République tchèque.

Tereza Vitulova rejoint dans le groupe des joueuses étrangères de Castors Braine deux Américaines Quay Miller et Juliuun Redmon, deux meneuses, la Serbe Sanja Mandic, et la Portugaise Marcia Costa, ainsi qu'une ailière slovaque Véronique Remenarova et une intérieure suisse, Lin Schwartz, pour la saison prochaine qui redémarre le 21 septembre.