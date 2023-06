Une première section sport-études dédiée à la boxe ouvre à Charleroi

L'école secondaire de la Garenne de Charleroi ouvrira en septembre prochain une section sport-études en boxe. Accessible dès la troisième secondaire dans l'enseignement technique de transition, elle constitue une première en Belgique, selon les échevins carolos de l'Enseignement et des Sports Julie Patte et Karim Chaïbaï.

La Garenne organise depuis plusieurs années plusieurs sections de sport-études dans des disciplines aussi différentes que le football, le basket, le cyclisme, la gymnastique et l'équitation. Il y a quelques mois, le projet a germé entre le boxeur Alex Polizzi et la Ville de Charleroi de proposer une section sport-études en plus autour de la boxe, une discipline qui connait une certaine popularité chez les jeunes.

Dans la grille horaire de la nouvelle section, les élèves auront 8 heures par semaine dédiées à la boxe. Un temps qui sera mis à profit pour travailler aussi bien la préparation physique que la technique, selon la Ville de Charleroi.