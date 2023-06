Usturoi valide son billet olympique: "J'ai de bonnes chances de gagner une médaille"

Usturoi, 26 ans, suit, avec sa qualification, les traces d'Abdelkader Wahabi, dernier boxeur belge à avoir participé à des Jeux Olympiques. C'était à Barcelone, en 1992. "La pression était assez grande après être passé à côté en 2020", explique-t-il. "J'ai beaucoup appris de cet échec. Je savais que j'avais mes chances après mon titre européen. Je m'étais donné 75% de chances de réussir. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce à beaucoup de travail." Il fait référence à sa collaboration avec Hubert Fierens, qui l'entraine depuis 7 ans.

Usturoi a rencontré peu de problèmes face à son adversaire du jour. "J'étais plus fort physiquement et plus explosif. Mais il est très expérimenté, il est sur le circuit international depuis plus de dix ans. Dans cette catégorie de poids, c'est le boxeur le plus expérimenté."