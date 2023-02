Ward Lemmelijn améliore son record de Belgique d'aviron en salle à l'Open de Gand

Ward Lemmelijn a amélioré son propre record de Belgique d'aviron en salle (rameur ergomètre), samedi à l'occasion de la 29e édition de l'Open de Gand qu'il a remporté haut la main. Il a signé le temps de 5:40.60 sur la 'distance' de 2000 mètres, abaissant son record personnel de plus d'une seconde (5:41.70). Une marque que le Tirlemontois de 25 ans avait établie en février 2022 lorsqu'il avait décroché son second sacre consécutif de champion du monde seniors de la discipline. Un titre qu'il remettra en jeu le 25 février, toujours de manière virtuelle, à Tirlemont.

Le rameur du club limbourgeois de Schulensmeer a devancé de plus de 10 secondes le Liégeois Gaston Mercier (5:51.80) et le Brugeois Tristan Vandenbussche (5:52.60), deux de ses équipiers au sein des Belgian Sharks, l'équipe nationale belge d'aviron. Chez les poids légers (-75 kg), en l'absence de Niels Van Zandweghe, forfait, c'est l'Ostendais Marlon Colpaert qui s'est montré le plus rapide (6:14.60), devant le Bruxellois Calvin Govaert (6:16.40) et le Gantois Savin Rodenburg (6:16.60).

Chez les dames, Mazarine Guilbert, en 6:68.20, a pris le meilleur sur Caitlin Govaert (7:02.30) et Eloïse Joris (7:07.40).