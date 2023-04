Waremme bat Guibertin 3-2 et relance les Challenge playoffs

Waremme a battu Guibertin 3-2 au bout d'un derby wallon intense et disputé comptant pour la quatrième journée des Challenge playoffs de la Lotto Volley League, le championnat de Belgique, ce dimanche. Les scores des sets ont été les suivants: 16-25, 25-21, 27-29, 25-14 et 17-15.

La rencontre partit dans tous les sens, Guibertin prenant le contrôle de la première manche sans trop de difficultés (16-25), avant que la formation liégeoise ne resserre ses rangs et reprenne des couleurs (25-21). Leader actuel des Challenge playoffs Guibertin avait à coeur de l'emporter afin de garder la tête de la série et parvenait à reprendre l'avantage (27-29). Une nouvelle fois, Waremme montrait qu'il souhaitait également jouer un rôle dans ces playoffs et dominait sans forcer la quatrième manche (25-14). Le dernier set demeura très indécis, mais les Waremmiens gardaient la tête froide dans les moments clés et l'emportaient (17-15).

Un succès permet aux Challenge playoffs de demeurer disputés, Guibertin gardant la tête (6 points), devant Waremme (5) et Achel (4). Achel a néanmoins joué un match de moins et a donc son sort entre les mains pour terminer premier.