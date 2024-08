Yente Van Doren partage la tête au Gelpenberg Open après le deuxième tour

Van Doren, 27 ans, a réalisé cinq birdies et deux bogeys pour un tour bouclé en 68 coups, trois sous le par. Avec un total de 137 coups, cinq sous le par, l'Anversois partage la tête avec le Français Louis Bonte et le Néerlandais Wouter De Vries.

Kristof Ulenaers occupe lui la 28e place après un tour en 72 coups et Arnaud Galand est passé de 81e à la 36e place avec un tour en 70 coups. Jean de Wouters (84e), James Meyer de Beco, leader du classement du Pro Golf Tour et Maxime Palenik (99e) et Tanguy Marionex (134e) n'ont pas passé le cut.