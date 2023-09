Benjamin Paque privé d'un podium à Monza à cause d'un accrochage

La saison 2023 de la Porsche Mobil1 Supercup a vécu sa finale sur le circuit de Monza, dans le cadre du Grand Prix d'Italie de Formule 1. Cette dernière course de l'année a été marquée par de nombreux incidents, dont un accrochage au deuxième tour qui a hypothéqué les chances de podium de Benjamin Paque.

Qualifié en 2e position, le Liégeois bouclait le premier tour à la 3e place après avoir été doublé par le Néerlandais Larry Ten Voorde. Au deuxième passage à la première chicane du circuit, l'équipier de Ten Voorde chez GP Elite, le Néerlandais Loek Hartog, ratait son freinage et percutait la Porsche 911 GT3 Cup de Paque qui devait immédiatement abandonner suite à l'impact. L'incident provoquait une réaction en chaîne dans le peloton et impliquait d'autres pilotes, dont le candidat au titre Bastian Buus (BWT Lechner Racing) qui partait en tête-à-queue et repartait en fond de classement.

D'autres incidents allaient émailler la course au cours des tours suivants, ce dont profitait l'Anversois Ghislain Cordeel pour remonter dans le classement. Le pilote de l'équipe néerlandaise GP Elite a terminé à la 8e place finale, le meilleur résultat de sa saison 2023.