Bertrand Baguette 15e des 450km de Fuji

Bertrand Baguette et Kazuki Hiramine ont terminé à la quinzième place des 450 kilomètres de Fuji à l'issue d'une course difficile lors de la quatrième manche du Championnat Super GT, dimanche.

La course débutait ce dimanche après-midi sous une météo changeante et les voitures s'élançaient sur une piste détrempée. Bertrand Baguette, qui partait quatorzième, reprenait quelques places. La piste séchait rapidement sur le circuit de Fuji Speedway et le pilote Belge s'arrêtait aux stands pour chausser sa NISSAN Z N.1 du Team IMPUL de pneus slicks. Dans le relais suivant, il poursuivait sa remontée et se classait en cinquième position avant la première intervention de la voiture de sécurité au trente-cinquième tour.

Baguette repartait pour un relais et s'arrêtait à nouveau aux stands au 55e tour pour passer le volant à son co-équipier Kazuki Hiramine qui rejoignait la piste en onzième position. La course était interrompue au soixante-sixième tour et reprenait après une longue attente sous une forte averse de pluie. Alors que la voiture de sécurité lançait la meute au 72e tour, la NISSAN Z N.1 était percutée par une voiture de la catégorie GT300 et faisait un tête-à-queue, chutant à la quinzième place. Kazuki Hiramine allait conserver cette position jusqu'à la ligne d'arrivée, sans parvenir à remonter dans le classement.