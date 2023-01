Course des Champions - Thierry Neuville échoue en demi-finales de la Course des Champions

(Belga) Le Belge Thierry Neuville est allé jusqu'aux demi-finales ce dimanche de la 32e édition de la Course des Champions, à Pitea, en Suède.

Thierry Neuville participait ce week-end à sa première Course des Champions, compétition où des pilotes venant de différentes disciplines s'affrontent en un-contre-un. Il était d'ailleurs le premier pilote belge à y prendre part depuis Bertrand Baguette en 2010. Le pilote Hyundai en WRC, récent troisième du Rallye Monte-Carlo, a échoué en demi-finales, battu en deux manches par le Suédois Mattias Ekström. Le Saint-Vithois avait battu le Français Sébastien Loeb, champion en titre, en huitièmes de finale avant de prendre le meilleur sur le Suédois Oliver Solberg en quarts de finale. Le samedi, Thierry Neuville avait atteint la finale de la Nations Cup, compétition par équipes, en étant associé au Brésilien Felipe Drugovich, récent champion de Formule 2, dans l'équipe All-Stars. Ils ont été battus par l'équipe norvégienne de Petter et Oliver Solberg. Après avoir éliminé Neuville en demi-finales, Mattias Ekström a pris le meilleur sur l'Allemand Mick Schumacher en finale pour remporter une quatrième Course des Champions. Il rejoint les Français Didier Auriol et Sébastien Loeb en haut du palmarès de l'épreuve. (Belga)