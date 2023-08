Alec Segaert ne peut pas décoller pour les Mondiaux après avoir perdu ses papiers

"Le sac à dos d'Alec Segaert, avec son passeport international, viennent d'être volés dans le train à Bruxelles. Il ne peut pas partir de l'aéroport vers les Mondiaux à cause de cela. Quelqu'un a-t-il vu un sac à dos perdu?", a ainsi appelé à l'aide Loïc Segaert, le frère et l'entraîneur du coureur de 20 ans chez Lotto Dstny. Alec a ensuite partagé le message via son propre compte.

Segaert est le leader de la sélection U23 belge pour la course en ligne des championnats du monde. Il est prévu qu'il coure le contre-la-montre le mercredi 9 août, puis la course en ligne le samedi 12 août. Il est l'un des meilleurs candidats à une médaille pour la Belgique, ayant notamment pris l'argent dans le contre-la-montre U23 des Mondiaux 2022, et le bronze chez les juniors en 2021.