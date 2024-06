Alex Aranburu remporte l'étape reine à Durbuy, Waerenskjold reste en tête du général

L'Espagnol Alex Aranburu a remporté l'étape reine du Tour de Belgique, la 4e étape courue sur 177 kilomètres autour de Durbuy samedi. Le coureur a remporté un sprint au sommet du Mur de Durbuy, devant le Français Pierre Gautherat (Decathlon AG2R La Mondiale) et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

L'étape s'organisait sur un circuit comprenant la Côte de Champs des Hêtres (2,1 km à 3,1%), la Côte de Petite Somme (2,4 km à 4,9%), la Côte de Hermanne (2,2 km à 4,9%) et le Mur de Durbuy (0,5 km à 8,2%). Ce circuit a été parcouru à cinq reprises, avec les trois sprints du 'Kilomètre en Or' jugés dans le dernier passage de la Côte de Hermanne.

Au classement général, le Norvégien Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) reste en tête pour 2 petites secondes devant le Tchèque Matias Vacek (Lidl-Trek), très actif dans le 'Kilomètre en Or'. Aranburu est 3e à 6 secondes.

Un large groupe d'attaque s'est dessiné rapidement avec douze hommes en son sein. Cette première offensive s'est éteinte à 37 kilomètres de l'arrivée, ouvrant un nouveau bal des attaques.

Vacek s'en est allé à 30 bornes du terme. Il a été rejoint par Lorenzo Rota, Jenno Berckmoes et Joseph Blackmore,15 kilomètres plus tard mais a empoché les bonifications en remportant les trois sprints du 'Kilomètre en Or'. Les 9 secondes conquises ne lui ont cependant pas permis de chiper la tête à Waerenskjold.

Le groupe a été rejoint sous la flamme rouge et Aranburu a conquis la 7e victoire de sa carrière, la première cette saison.