Il s'inscrit à la dernière minute... et s'impose brillamment: le coup de force de van der Poel au GP Samyn

À l'occasion de sa première course sur route en 2025, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 57e édition de l'Ename Samyn Classic (1.1) disputée mardi sur 199,1 kilomètres entre Quaregnon et Dour. Le Néerlandais a devancé facilement au sprint les Français Paul Magnier (Soudal Quick-Step) et Émilien Jeannière (TotalÉnergies). Jente Biermans (Arkéa-B&B Hotels), premier Belge, a terminé à la quatrième place.

Loïc Vliegen était le seul Belge dans la première échappée du jour, accompagné des Néerlandais Stijn Daemen, Hidde van Veenendaal, Guillaume Visser et Joren Bloem, du Britannique Sebastian Grindley, de l'Espagnol Martin Gotzon et de l'Allemand Siilas Köch. L'échappée a pris un peu plus de trois minutes d'avance sur le peloton, mais l'écart s'est progressivement réduit et les huit attaquants ont été rattrapés à 56 kilomètres de la ligne.

Après une offensive non fructueuse de van der Poel, une deuxième échappée s'est formée sous l'impulsion du Français Axel Hulens, poursuivi par Cédric Beullens, Noah Vandenbranden, le Néerlandais Taco van der Hoorn, les Néo-Zélandais Samuel Gaze et Lewis Bower, le Slovaque Martin Svrcek et les Français Thomas Gachignard et Killian Théot. Les neuf hommes ouvraient la route pour entamer le dernier des trois tours de circuit de 29,1 kilomètres, mais ont également été rejoints par le peloton à 15 kilomètres de l'arrivée.