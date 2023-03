Alpecin-Deceuninck vise une course offensive avec Jasper Philipsen et Soren Kragh Andersen

Avec la victoire de Mathieu van der Poel à Milan-Sanremo et sa deuxième place à Harelbeke, Alpecin-Deceuninck "se trouve dans une très bonne période depuis quelques semaines", se réjouit le directeur sportif Frederik Willems, qui entend bien poursuivre sur cette lancée à Gand-Wevelgem avec Philipsen et Kragh Andersen en leaders, mais aussi Robbe Ghys, Gianni Vermeersch, le Suisse Silvan Diller et les Allemands Maurice Ballerstedt et Alexander Krieger.

"Nous devons rouler en tant qu'équipe comme nous le faisons toujours. Nous devons nous assurer d'être très présents. Le reste se fera tout seul", a déclaré Frederik Willems, qui souligne que la course "est plus longue d'une cinquantaine de kilomètres par rapport à l'E3 et à Bruges-La Panne, il ne faut pas sous-estimer cela."