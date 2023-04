Alvaro Hodeg retrouve le peloton après un an et demi d'absence

Alvaro Hodeg (UAE Team Emirates) va épingler un dossard pour la première fois depuis un an et demi mardi à Marsala au départ de la 1e étape du Tour de Sicile (2.1). Le sprinter colombien, écarté du peloton depuis fin 2021, figure dans la sélection communiquée lundi par sa formation UAE Team Emirates pour cette course à étapes italienne qui se terminera vendredi.

Alvaro Hodeg, 26 ans, avait été percuté par une voiture à l'entraînement en décembre 2021 et n'était plus apparu en course depuis son grave accident. Il n'a donc encore jamais porté le maillot de l'équipe UAE Team Emirates, qu'il avait rejointe à la fin de la saison 2021 après quatre années chez Quick-Step.

Hodeg avait disputé sa dernière course le 3 octobre 2021 au Tour du Munster, dont il avait pris la 8e place. Il compte 15 victoires à son palmarès, notamment la Handzamme Classic, des victoires d'étapes aux Tours de Catalogne, Pologne et Turquie (2018), la Flèche de Heist et une étape du BinckBank Tour (2019) et le GP Marcel Kint (2021).