Annemiek van Vleuten cède son titre mondial à Lotte Kopecky: "Elle était la meilleure"

Tenante du titre, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten a cédé sa couronne mondiale à Lotte Kopecky dimanche lors des Mondiaux de Glasgow en Écosse. "Avec Kopecky, c'est une très bonne coureuse qui me succède", a reconnu Van Vleuten après la course.

"Je pense que Lotte était la meilleure aujourd'hui (dimanche, ndlr.). Elle a mérité ce titre mondial. C'est une très belle championne du monde. Je suis certaine qu'elle va souvent montrer son maillot lors des douze prochains mois. Je la vois comme la Mathieu van der Poel belge. Elle prend du plaisir sur le vélo et profite de la course. C'est beau à voir. Elle a eu une année difficile et j'ai beaucoup de respect pour elle", a expliqué Van Vleuten.

Présente dans le groupe de tête dans le final, la Néerlandaise a connu un ennui mécanique et terminé à la 8e place pour ses derniers Mondiaux. Elle prendra sa retraite à la fin de la saison à 40 ans. "Il faut l'accepter. J'ai profité de cette course. J'ai vraiment ressenti le soutien du public comme c'était mes derniers Mondiaux", a conclu Van Vleuten.