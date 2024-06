Après le contre-la-montre, Lotte Kopecky mise sur un nouveau titre national sur route

Les coureuses démarreront d'Hautem-Saint-Liévin (Sint-Lievens-Houtem) à 11h00. La Diepestraat constituera la première ascension de la journée. Viendront ensuite la Klemhoutstraat, l'Hostellerie avant d'emprunter le Buke, à Zottegem, où, après 54 kilomètres de parcours, les cyclistes entameront trois fois une boucle d'une longueur de 22,9 kilomètres. Elles devront, par trois fois donc, assurer la montée de la Grotenbergestraat et deux zones pavées (Kruiswaterplein et la Lippenhovestraat). Après 123 kilomètres, on devrait savoir qui va succéder à Kopecky même s'il y a de fortes chances pour que la coureuse inscrive encore son nom au palmarès. Une quatrième couronne la placerait à égalité avec Jolien D'Hoore.

La tenante du titre aura cependant un petit désavantage, celui de n'avoir aucune équipière au sein de la Team SD Worx-Protime. Les autres formations compteront plusieurs Belges dans leurs rangs comme Fenix-Deceuninck, avec Marion Norbert Riberolle et Marthe Truyen, notamment. Fleur Moors (Lidl-Trek) peut aussi prétendre à la lutte finale, tout comme Alana Castrique (Cofidis) et Hélène Hesters (Liv-Alula). Et c'est probablement les Lotto Dstny Ladies qui présentent la sélection la plus solide avec entre autres Katrijn De Clercq, Mieke Docx et Fauve Bastiaenssen.