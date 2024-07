Arnaud De Lie furieux après la chute devant lui dans le sprint: "L'UCI ne réagit pas"

"C'est devenu une mode de regarder derrière soi et il y en a encore un qui fait la faute. Ça termine en carnage, on peut juste lui dire merci. C'est le coureur d'Astana qui regarde derrière lui et fait une vague. Je ne sais pas qui le touche, je n'ai pas chuté et je suis content", a confié Arnaud De Lie au micro de la RTBF après l'arrivée.

"C'est la même chose à chaque fois et l'UCI (l'Union cycliste internationale, ndlr) ne réagit pas. Tant qu'ils ne voudront pas disqualifier les gens qui regardent derrière eux tout le temps, ça ne peut pas aller."