Arnaud De Lie vainqueur de la 1re étape: "Mon Étoile de Bessèges est déjà réussie"

(Belga) Arnaud De Lie a signé sa deuxième victoire de la saison pour son troisième jour de course en 2023 en remportant la 1re étape de l'Étoile de Bessèges mercredi en France. "Mon Étoile de Bessèges est déjà réussie avec cette victoire d'étape", a réagi De Lie, cité dans un communiqué de son équipe Lotto Dstny.

Pour la 11e victoire de sa carrière, le natif de Libramont a devancé au sprint le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le Français Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën). "Lors de la reconnaissance, j'avais remarqué un replat à 500 mètres de l'arrivée", a confié De Lie. "Mads Pedersen a placé son accélération à cet endroit et j'ai tenu pour rester dans sa roue. J'ai ensuite senti que j'avais encore les jambes pour le dépasser et sprinter vers l'arrivée. Mon Étoile de Bessèges est déjà réussie avec cette victoire d'étape. Mais il y aura des opportunités dans les deux prochaines étapes. Et avec cet esprit d'équipe, tout est possible." Déjà vainqueur de la Classique de la Communauté de Valence il y a dix jours, le "Taureau de Lescheret" a confirmé sa bonne forme en ce début de saison. "C'est fantastique de démarrer la saison avec une telle forme et déjà deux victoires. Mais cela n'aurait pas été possible sans une équipe derrière moi. Je tire mon chapeau à mes équipiers car nous avons roulé selon le plan aujourd'hui (mercredi, ndlr.)." (Belga)