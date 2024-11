Mauvaise nouvelle au Masters de Turin: Novak Djokovic renonce à la dernière minute

Le forfait du Serbe Novak Djokovic, 5e mondial, acté mardi a mis fin au suspense sur les noms des trois derniers participants aux Masters de tennis de fin d'année à Turin du 10 au 17 novembre. Outre l'Italien Jannik Sinner, l'Allemand Alexander Zverev, l'Espagnol Carlos Alcaraz, le Russe Daniil Medvedev et l'Américain Taylor Fritz, déjà assurés d'y participer, Casper Ruud, Alex de Minaur et Andrey Rublev ont aussi leur billet en poche pour le dernier tournoi de la saison.

À lire aussi Jannik Sinner domine Novak Djokovic et remporte le Masters 1.000 de Shanghai

Le Norvégien Casper Ruud revient dans ces ATP Finals deux ans après y avoir signé le meilleur résultat de sa carrière avec une finale. Ce sera sa troisième apparition au terme d'une saison où il a remporté les tournois de Barcelone et Genève et joué une demi-finale à Roland-Garros. L'Australien Alex De Minaur fera ses débuts, lui qui a signé la meilleure saison de sa carrière en atteignant le 6e rang mondial, en gagnant les tournois d'Acapulco et Rosmalen, et en disputant les quarts de finale à Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Ce sera le premier Australien à retrouver les Masters depuis Lleyton Hewitt en 2004.