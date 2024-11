RTL sports lance la nouvelle saison de cyclo-cross et accueille un nouveau consultant vélo: "Je suis impatient"

Pour la deuxième année consécutive, RTL sports diffusera les courses de cyclo-cross, accompagnées des analyses inédites de Frédéric Amorison, nouvel expert de la chaîne et cycliste de renom. Amorison, qui apportera également son expertise sur les autres compétitions cyclistes couvertes par RTL sports, et nous promet un regard affûté sur ce sport cher au cœur des belges.

RTL sports est fier d’annoncer le retour tant attendu des courses de cyclo-cross sur ses écrans, avec la diffusion de plusieurs manches des trophées X2O et Exact, qui réuniront les meilleurs coureurs de la discipline. Grâce à une collaboration renouvelée avec Golazo, les amateurs de cyclisme pourront suivre en direct chaque moment décisif de cette discipline hivernale, aussi spectaculaire que technique, avec des courses hommes et dames retransmises en exclusivité sur RTL club et RTL play.

Frédéric Amorison : un visage expert pour des analyses captivantes

Pour cette saison, RTL sports accueille une nouvelle figure incontournable : Frédéric Amorison. Ancien coureur professionnel avec 13 ans de carrière au sein du peloton (2001-2014) et directeur sportif, Amorison a également été consultant pour la RTBF, où il a acquis une expertise reconnue en matière de cyclisme. Désormais, il rejoint RTL sports pour commenter les compétitions de cyclo-cross, en plus d’analyser les classiques flandriennes et autres courses de renom.



"Après 14 années dans le peloton et plusieurs saisons comme directeur sportif, j’ai débuté une aventure passionnante en tant que consultant, et c’est avec une motivation immense que je rejoins RTL sports en 2025. Intégrer une équipe dynamique menée par un ancien champion du monde, aux côtés d’analystes de qualité, c’est la combinaison idéale pour partager mon expérience avec les fans de cyclisme. Je suis particulièrement impatient de décrypter les classiques flandriennes, qui ont toujours été mes courses de cœur !", s’enthousiasme Frédéric Amorison.