Arnaud Démare rejoint Arkéa-Samsic et quitte la Groupama-FDJ avec effet immédiat

Démare (31 ans) a couru depuis le début de sa carrière en 2011 pour l'équipe de Marc Madiot, sous ses différentes appellations. Durant ses douze saisons sous ces couleurs, le sprinteur a conquis 93 victoires professionnelles, la plus récente à la Brussels Cycling Classic (1.Pro) au début du mois de juin dernier. Il a notamment remporté deux étapes du Tour de France, huit étapes du Tour d'Italie, Milan-Sanremo, ainsi que trois titres de champion de France.

Le Beauvaisien quitte la structure de Groupama-FDJ en cours de saison, et courra pour Arkéa-Samsic jusqu'au bout de la saison 2025. "Je tiens à remercier ces deux partenaires de m'avoir libéré de mes derniers mois de contrat. C'est le meilleur qui pouvait m'arriver afin de tourner vite la page, et de me projeter sur l'avenir", a-t-il exprimé dans le communiqué. Les rumeurs couraient quant à un potentiel départ anticipé, notamment depuis sa non sélection pour le Tour de France, alors que son contrat arrivait à terme en décembre. Il était entendu que le sprinteur avait été laissé sur la touche pour donner la priorité à David Gaudu, candidat au classement général.