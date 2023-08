Arrestation de cinq activistes après la protestation qui a neutralisé la course

À 191,8 kilomètres de la ligne d'arrivée, sur la B818 près de Carron Valley Reservoir, la course a momentanément été interrompue et neutralisée. Dans le cadre d'une action de protestation en faveur du climat, des militants du groupe d'action "This is Rigged" se sont collés sur le bitume.

Tous les coureurs ont été arrêtés au même endroit et les écarts ont été pris en compte au moment de repartir. Le peloton accusait un retard d'environ huit minutes sur l'échappée matinale composée de neuf coureurs.