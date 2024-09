Arvid de Kleijn: "Après tout, il s'agit d'une victoire d'équipe"

"Cette course a été caractérisée par un déroulement très irrégulier. Je veux dire par là qu'il y avait des attaques systématiques et qu'il était donc difficile pour une équipe de contrôler l'ensemble. Mais à la fin, nous étions quatre, Rick Pluimers, Maikel Zijlaard, Sebastian Changizi et moi-même, à faire partie de l'avant-garde du peloton. Cela faisait un bon moment que nous n'avions plus roulé à quatre, mais nous avons montré que nous étions très forts ensemble", a précisé De Kleijn.

Le Néerlandais a été parfaitement amené et a eu de la marge sur la ligne d'arrivée. "Nous étions un peu loin lors de la préparation du sprint, mais soudain tout s'est éclairci et je me suis retrouvé aux avant-postes. Je suis sorti de manière appropriée et j'ai pu ainsi offrir quelque chose à mes coéquipiers. Après tout, il s'agit d'une victoire d'équipe. Ma prochaine course se déroulera à nouveau sur les routes françaises, dimanche prochain au GP Isbergues. Là, nous viserons à nouveau la victoire, car les chances que cela se termine par un sprint groupé y sont également très élevées", a pronostiqué De Kleijn pour le 78e GP d'Isbergues.