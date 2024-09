Astana Qazaqstan recrute le grimpeur colombien Sergio Higuita

"Astana est une équipe avec une riche histoire et un nouveau projet ambitieux, tournée vers l'avenir, avec de nouveaux sponsors et de nouveaux coureurs," a déclaré Higuita sur le site web de l'équipe kazakhe. "Je pense que c'est l'endroit où je peux continuer à progresser. Vinokourov a montré un grand intérêt et une grande confiance en moi. Nous avons fixé des objectifs pour les deux prochaines années. Je suis convaincu que tout sera fait pour atteindre ces objectifs."

Vinokourov s'est également réjoui de l'arrivée de Higuita : "Je suis très heureux que Sergio fasse partie de notre projet. C'est un coureur polyvalent, capable de se montrer dans presque toutes les courses. Il peut gagner sur des terrains vallonnés, en montagne, dans des classiques et des courses par étapes. L'équipe est prête à le soutenir là où ses chances de succès sont les plus élevées. Il sera particulièrement important pour nous dans les courses par étapes d'une semaine."