Aurélien Paret-Peintre s'impose devant Andreas Leknessund, qui prend le maillot rose

Le leader du classement général Remco Evenepoel avait annoncé qu'il ne chercherait pas à défendre avec acharnement son maillot rose dans une étape qui semblait taillée pour les baroudeurs. Une échappée de sept coureurs a donc pris ses distances après la première ascension du jour, le Passo delle Crocelle (13,6 km à 4,3%).

Le peloton a néanmoins maintenu un rythme correct, laissant une marge atteignant six minutes après le Valico di Monte Carruozzo (13,6 km à 4,3%). À l'approche du Colle Molella (9,9 km à 6,0%), la victoire d'étape et le maillot rose semblaient promis aux hommes de tête. Le groupe s'est désolidarisé, et Leknessund et Paret-Peintre ont pris la fuite en fin d'ascension.