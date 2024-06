Belle journée pour la formation AG Insurance-Soudal grâcé à Wollaston et Ghekiere

A Manresa, Wollaston a devancé la Néerlandaise Marianne Vos et la Cubaine Arlenis Sierra. ll s'agit du deuxième succès de la saison de la Néo-Zélandaise, déjà lauréate d'une étape du Tour Down Under.

Wollaston est, bien sûr, également le premier leader de l'épreuve, qui se termine dimanche. Sa coéquipière belge Justine Ghekiere a endossé le maillot rose de la montagne. La Flandrienne est arrivée première au sommet des deux ascensions de 3e catégorie répertoriées, le Col de Pinos et le Col de Cal Pallarès.