Binche attribue les titres nationaux du chrono ce jeudi

Les Championnats de Belgique du contre-la-montre se tiennent jeudi à Binche. Chez les hommes, la course au titre sera ouverte en l'absence du champion sortant Wout van Aert et du champion du monde de la discipline Remco Evenepoel. Chez les dames, Lotte Kopecky semble la favorite incontestée à sa propre succession.

Tim Wellens, qui revient sur l'épreuve après quatre ans, Rune Herregodts (Intermarché-Wanty), fraîchement couronné au ZLM Tour et 3e du dernier championnat de Belgique, et Alec Segaert (Lotto Dstny), double champion d'Europe espoirs et deuxième l'an passé, font figure de sérieux candidats.

Du côté féminin, Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) a dominé les cinq dernières éditions du championnat de Belgique du chrono. La championne du monde sur route est la principale candidate à sa succession.