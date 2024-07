Biniam Girmay a profité de son maillot vert en Belgique

Dans la ville des Oignons, l'Érythréen a été assiégé par les nombreux fans venus à l'entrée du vestiaire au Centre Culturel De Werf, demandant selfies, photos et autographes. Girmay a eu du mal à se frayer un chemin et est arrivé plus tard que prévu en raison du retard de l'avion qui transportait les coureurs de Nice à la Belgique. Lors de la présentation des coureurs sur la Grand-Place, l'acclamation a atteint des sommets lorsque Girmay est monté sur scène.

"L'ambiance est incroyable", a déclaré Girmay. "Nous avons célébré cela avec l'équipe hier, et il y avait une bonne raison: l'équipe a remporté pour la première fois un maillot vert au Tour, et pour moi, c'est également la première fois que je rentre à la maison avec ce maillot."