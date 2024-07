Biniam Girmay se sent "super rapide" avec le maillot vert

Biniam Girmay a décroché un troisième succès sur ce Tour de France, jeudi, au terme de la 12e étape à Villeneuve-sur-Lot. "Depuis que je porte le maillot vert, je me sens super rapide, surtout dans ma tête", a souri l'Erythréen d'Intermarché-Wanty au micro de l'organisation après la course.

Girmay s'est imposé après un "final chaotique" marqué par une lourde chute à 12 km de l'arrivée, qui a impliqué Primoz Roglic. "Quand il y a eu cette chute, j'étais effrayé, ça allait très vite en descente, il y avait beaucoup de virages. Je me suis concentré pour rester en sécurité. Dans les 600 derniers mètres, j'ai soudainement trouvé Mike Teunissen et il a fait un très bon travail, il m'a amené de la 15e à la 3e place. Je savais que je pouvais l'emporter, car j'avais la roue parfaite, il n'y avait pas de vent et ce genre d'arrivée en montée me convient bien."

Girmay a donc triplé la mise dans ce Tour, après ses succès dans la 3e étape à Turin et la 8e à Colombey-les-Deux-Eglises. "Depuis le début du Tour je sens que je peux avoir de bons résultats avec le bon timing, la bonne roue. Je l'ai prouvé lors des derniers sprints, si je suis en bonne position, je suis capable de gagner", a indiqué l'Erythréen. "Aujourd'hui, nous n'avions pas de stress, nous pensions que l'échappée irait au bout. Nous ne voulions pas prendre de risque. Mais après le regroupement, j'ai dit dans la radio aux gars 'je me sens super bien, donnez-tout, je peux le faire'. Je suis très heureux d'avoir pu le faire."