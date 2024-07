Biniam Girmay s'impose au sprint devant Mark Cavendish et Arnaud De Lie

L'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) a remporté le critérium d'après-Tour d'Herentals en battant le Britannique Mark Cavendish (Astana) et le champion de Belgique Arnaud De Lie (Lotto Dstny) au sprint jeudi.

Girmay, avec son maillot vert du Tour de France sur les épaules, s'est montré le plus rapide devant Cavendish, qui a été honoré pour son record de 35 victoires d'étape sur le Tour, et De Lie. L'Erythréen avait terminé 3e à Alost lundi et deuxième à Roulers derrière le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) mardi.